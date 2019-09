Bolsonaro e Trump se encontram rapidamente na ONU: “Bom discurso”, diz americano

Os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump se encontraram rapidamente, nesta terça-feira (24), depois dos discursos que fizeram na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York (EUA). Assessores brasileiros afirmaram que ainda havia tentativas de agendar uma reunião para mais tarde. Em um vídeo postado no Twitter, Bolsonaro agradeceu a consideração de Trump, que aparece elogiando seu discurso nas imagens: “Bom discurso”, diz o americano. As informações são do jornal O Globo.

“Foram três minutos”, disse um auxiliar de Bolsonaro. “Não deu nem tempo para levantar nenhum assunto. Eles só se cumprimentaram e falaram um pouquinho.”

Bolsonaro celebrou o rápido encontro. “Obrigado pela consideração, Presidente @realDonaldTrump!”, escreveu ele no Twitter.

Sequer havia um intérprete ao lado e o chefe do cerimonial da Presidência da República, Carlos França, teve que improvisar a tradução da conversa entre os dois.

Apesar da expectativa de um jantar privado com o presidente norte-americano, Bolsonaro, que ainda se alimenta de uma dieta pastosa após a cirurgia realizada há 15 dias, teria ido a uma pizzaria italiana acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e parte da comitiva na noite de segunda-feira (23).

Impeachment

Depois que a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou a abertura de um inquérito formal de impeachment contra o presidente Donald Trump, Bolsonaro disse que seu aliado será “reeleito no ano que vem”.

O processo foi aberto devido às denúncias de que Trump teria pressionado a Ucrânia para investigar o ex-vice-presidente Joe Biden, um possível adversário nas eleições do ano que vem. Além de Trump, vários aliados de Bolsonaro, como Mauricio Macri, na Argentina, e Benjamin Netanyahu, premiê de Israel, correm risco de deixar o poder.

A decisão de abrir um inquérito, contudo, não significa obrigatoriamente que o indiciamento de Trump terá que ser votado pela Câmara ou mesmo pelo Senado. Um eventual processo só deve ser iniciado se Pelosi tiver a certeza de que o impeachment, ao final dele, será aprovado.

Ao comentar a decisão, mais cedo, Trump disse que um processo de impeachment “seria positivo” para sua reeleição. Pouco depois, no Twitter, disse que está sendo alvo de uma “caça às bruxas”.

Além do encontro com Trump, Bolsonaro também se encontrou, mais cedo, com o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, que exaltou a agressividade do brasileiro contra seus adversários durante uma reunião de cerca de meia hora.

“Se ele não for agressivo, como mudaria as coisas?, rebateu Giuliani, no lobby do hotel Intercontinental, quando questionado sobre o gosto de Bolsonaro pelo enfrentamento político. “Se for suave e calmo quando as coisas não estão funcionando, elas vão fracassar ainda mais. Todos os lugares liderados pela ideologia de extrema esquerda falharam. Veja o caso de Cuba e da Venezuela.”

Giuliani, que contou ter visitado o Brasil oito vezes nos últimos 15 anos, vê o país como “abençoado por Deus”, mas só agora capaz de levar confiança suficiente aos investidores estrangeiros. Ele também elogiou as manifestações dos brasileiros contra a corrupção.

