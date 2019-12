Política “Bolsonaro é uma pessoa muito íntegra e o governo vai muito bem”, diz Sérgio Moro

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

“Não entendam como autoelogio, mas é ponto positivo do atual governo", disse Moro (E) Foto: Carolina Antunes/PR (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

Em evento sobre combate à corrupção, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o presidente Jair Bolsonaro é “uma pessoa muito íntegra”. “Não entendam como autoelogio, mas é ponto positivo do atual governo. O presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa muito íntegra, todo mundo que o conhece atesta isso”, disse Moro nesta terça-feira (03). O ministro reconheceu que casos de corrupção “podem existir” na administração federal, mas disse que no passado a prática estava “incrustada”.

“Pessoal acha que é até propaganda política, mas escândalos de corrupção… claro que a gente sabe que em uma máquina gigantesca da administração federal podem existir casos de desvio de conduta, casos de corrupção. Mas vamos fazer paralelo com o passado, em que havia esquemas sistemáticos de suborno, corrupção, incrustados na administração pública”, declarou o ministro.

Moro discursou no fórum “Controle no Combate à Corrupção”, em Brasília, organizado pela CGU (Controladoria-Geral da União). Na mesma cerimônia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que o País mudou graças à coragem de brasileiros como Moro, por seu papel na Operação Lava-Jato.

“Acho que o governo vai muito bem. Não falo pessoalmente no Ministério da Justiça, falo dos diversos ministérios e da Presidência”, afirmou Moro. Moro defendeu ainda a permanência da estrutura atual do ministério, mesmo que ele esteja fora da pasta. Mas advertiu que a declaração não é sinal de que está saindo do posto.

“Independente da minha permanência no ministério… não vão dizer aqui que estou saindo… mas evidentemente ninguém vai ficar para sempre, mas acho que é melhor a atual estrutura, ‘Justiça’ e ‘Segurança Pública’ [juntas]. Acho que ministério fica mais forte. Fica sugestão para se manter essa estrutura independentemente de quem ocupe”, destacou Moro.

