Bolsonaro elogia o ministro do Meio Ambiente em meio à crise internacional sobre a Amazônia

Em um almoço com jornalistas neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Bolsonaro lembrou de como definiu a contratação deles e prometeu assinar um decreto para ampliar a área de plantio de cana de açúcar. As informações são do jornal O Globo.

Esta semana, em meio à polêmica envolvendo a questão do desmatamento e das queimadas na Amazônia, o ministro Salles passou mal e chegou a ser internado na emergência do HFA (Hospital das Forças Armadas), em Brasília. De acordo com o boletim médico, Salles estava assintomático, mas a equipe médica optou por interná-lo para realizar exames de rotina. Ele recebeu alta no dia seguinte.

Bolsonaro diz ter brincado com o ministro pedindo que “não morresse agora” porque ainda há coisas na área ambiental a serem feitas. O presidente lembrou que estava indeciso entre Ricardo Salles e o agrônomo Xico Graziano . Mas que optou pelo primeiro ao conhecer o trabalho que ele havia realizado com bananas no Vale do Ribeira (SP).

Bolsonaro também disse gostar de Weintraub e alegou ainda que o ex-ministro Ricardo Vélez não tinha “gestão” nem “autoridade”.

“Não tinha mais jeito.”

Além do decreto que amplia a área para plantar cana de açúcar que vai editar na próxima semana, o presidente também explicou o decreto que autorizou queimadas fora da área da Amazônia. Ele disse ter sido necessária a liberação em outras áreas fora da Amazônia Legal por motivos agrícolas.

Estresse ambiental

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, teve alta na tarde de quarta-feira do Hospital das Forças Armadas onde estava internado desde a véspera. Pouco antes da saída de Salles, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o visitou no local e informou que o colega sairia em breve.

Segundo Azevedo e Silva, os médicos constataram após exames que Salles teve um episódio de estresse e negou que ele tenha tido um princípio de infarto. Ele contou ainda que a orientação é que o paciente fique em convalescença em casa, por um período determinado após avaliação médica.

“O ministro (Salles) problema de saúde ontem à noite, veio aqui para o Hospital das Forças Armadas. Ele fez todos os exames ontem e hoje e foi constado um estresse. Então não houve um problema de princípio de enfarte, não houve nada além disso. Os exames deram normal e ele está dando alta agora” disse Azevedo e Silva, na ocasião, depois de se encontrar com o ministro do Meio Ambiente.

Ainda de acordo com Azevedo e Silva, Salles fez exames ergométricos, do coração e de sangue, que “constataram a normalidade”.

“Foi um estresse, vamos dizer, ambiental”, comentou o ministro da Defesa.