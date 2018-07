Bolsonaro ensina criança a imitar arma com as mãos

Em visita a Goiânia (GO) na quarta-feira (18), o pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) foi filmado ensinando uma criança a fazer o gesto de uma arma com as mãos. Em cima de um carro de som, o deputado carregou a menina no colo. As imagens do presidenciável com a menina logo viralizaram nas redes e até alguns políticos criticaram o fato.

