Bolsonaro envia ao Senado indicação do gaúcho Nestor Forster para embaixador do Brasil nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Forster (foto) foi indicado para o cargo após a desistência de Eduardo Bolsonaro Foto: Divulgação/Itamaraty Foto: Divulgação/Itamaraty

O Diário Oficial da União publicou nesta terça-feira (26) a indicação pelo presidente Jair Bolsonaro do diplomata gaúcho Nestor Forster para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O nome foi enviado ao Senado, que vai submeter Forster a uma sabatina e decidirá se aprova a escolha.

“Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação, do nome do Senhor NESTOR JOSÉ FORSTER JUNIOR, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos da América”, diz a publicação.

Forster foi indicado para o posto após a desistência do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Nascido em Porto Alegre, o gaúcho está à frente da embaixada em Washington interinamente desde maio, quando o então embaixador, Sérgio Amaral, deixou o posto.

Na semana passada, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelson Trad Filho (PSD-MS), informou que a sabatina de Forster deve ocorrer em fevereiro de 2020.

