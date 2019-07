Bolsonaro esperado para inauguração de trecho da BR-116

O deputado federal Afonso Hamm, do PP gaúcho, informa à coluna que ontem, em reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcisio de Freitas, foi anunciada a liberação dos primeiros 47 km de duplicação da BR-116. No encontro, que teve a presença do senador Luis Carlos Heinze e de integrantes da bancada gaúcha, o ministro confirmou a entrega de trecho da rodovia em agosto. A expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro participe do ato de entrega do trecho, construído pelo 1° Batalhão Ferroviário de Lajes. São 124 militares trabalhando em 50,8 quilômetros entre os municípios de Guaíba e Tapes. Ao todo, cerca de 250 homens devem trabalhar na obra, que tem conclusão prevista para 2021.

Bolsa e Dólar têm efeito positivo com reforma da Previdência

A aprovação do texto-base da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara emitiu ontem um sinal que provocou reações positivas na economia. A Bolsa renovou o seu recorde histórico e o dólar fechou abaixo dos R$ 3,80. A moeda americana recuou 0,67% ante o real, encerrando o pregão a R$ 3,7993, menor valor em mais de três meses. Já o Ibovespa, principal índice do mercado de ações do País, subiu 1,56%, aos 103.636 pontos, maior patamar já registrado no fechamento.

Deputados têm bronca com policiais?

Ao rejeitarem ontem a inclusão de medidas mais brandas para a aposentadoria de policiais militares, os deputados que integram a Comissão Especial da reforma da Previdência renderam-se aos colegas que têm alguma mágoa com policiais e aproveitaram o momento pra uma vingança. Algo previsível em um Congresso onde 238 deputados respondem a alguma denúncia oriunda de investigações feitas pela polícia.

Cabral, com apoio de Lula, comprou votos para a Olimpíada

Na delação que apresentou ao Ministério Público Federal, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral afirmou que comprou por US$ 2 milhões os votos de nove integrantes do Comitê Olímpico Internacional para garantir que o Rio de Janeiro fosse escolhido sede da Olimpíada de 2016, e que este “negócio” foi combinado com o ex-presidente Lula e com o então prefeito do Rio Eduardo Paes. A escolha ocorreu em Copenhague, na Dinamarca, em 2 de outubro de 2009.

Lei que congela despesas em 2020 no RS já pode ir a plenário

O governo gaúcho mostrou ontem, mais uma vez, a unidade da sua base política no Legislativo ao aprovar, na Comissão de Finanças da Casa, por 9 votos a 3, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê congelamento total de gastos para 2020 em todos os poderes. A próxima etapa será levar o texto para votação em plenário na próxima terça-feira.

