Por meio de decreto, Bolsonaro retirou todos os membros que fazem parte atualmente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e fez mudanças que, na prática, diminuem o poder do órgão de tomar decisões sobre o tema. O conselho tem como função fiscalizar ações e elaborar normas e diretrizes para assegurar a proteção dos direitos da criança e do adolescente no País.

