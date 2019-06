Bolsonaro fala sobre decisão do STF de criminalizar a homofobia e a transfobia

Durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, realizado nesta sexta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro; afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de criminalizar a homofobia e a transfobia foi “completamente equivocada”.

O STF votou nessa quinta-feira (13), e por 8 votos a 3, ficou decidido que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo.