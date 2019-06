Bolsonaro fecha embaixadas e chama de volta 11% dos diplomatas no exterior

A presença do Brasil no exterior vai encolher. Como antecipou o colunista Guilherme Amado, da revista Época, o Itamaraty decidiu cortar 138 vagas no exterior e fechar três embaixadas no Caribe: Granada, São Cristóvão e Névis e São Vicente e Granadinas. Além disso, o governo também avalia encerrar as atividades das representações diplomáticas em Serra Leoa, Libéria e Líbia, todas na África. Dos seis postos, cinco foram abertos nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. As informações são do jornal O Globo.

Dos 138 cortes, 84 serão de diplomatas e 54 de oficiais e assistentes de chancelaria. Parte dessas vagas acabará junto com as embaixadas a serem fechadas. Outros cortes serão feitos em representações em todos os continentes. No total, o número de vagas de diplomatas no exterior cairá de 727 vagas para 643 (-11,5%), e o de assistentes de chancelaria de 1.115 para 1.061 (-4,8%).

O Brasil tem, atualmente, 223 representações no exterior, entre embaixadas, consulados e missões em organizações internacionais. Destas, 72 (32,3%) foram criadas por Lula e Dilma, das quais 45 embaixadas, 21 consulados, um escritório de representação (em Ramallah, sede de Autoridade Nacional Palestina) e cinco missões e delegações em organizações internacionais como a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) e a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).

Segundo o Itamaraty, os critérios utilizados para o redimensionamento da rede de embaixadas no Caribe são a baixa representatividade (ou quase inexistência) da comunidade brasileira; pouca expressão do comércio bilateral; alto volume de trabalho administrativo (pagamento de pessoal e manutenção do posto); e avaliação do custo, em reais, da manutenção da rede de postos entre 2008 e 2017. Cada uma das embaixadas custou, em média, R$ 10 milhões nesse período.

No caso da Líbia, a principal preocupação é com a segurança dos servidores que se encontram naquele país. Atualmente, a embaixada não funciona e não há servidores brasileiros no local.

O órgão afirmou que a atualização do quadro de vagas no exterior “é prática rotineira, que visa a adequar a rede de postos às necessidades da política externa e à realidade de recursos humanos do ministério”. Quanto ao fechamento das embaixadas, o relacionamento político com respectivos países será acumulado por outras representações do Brasil na região. Para especialistas em relações internacionais, a redução era esperada, dada a mudança na política externa, mas sua lógica e seus resultados não foram debatidos abertamente pelo Itamaraty.

“As embaixadas e consulados continuarão a dispor dos meios necessários para o perfeito desempenho de todas as suas atribuições, entre as quais atender cidadãos brasileiros, promover empresas brasileiras e fortalecer as relações com os países onde se encontram”, disse o ministérios sobre a redução de pessoal no exterior, por meio de sua assessoria de imprensa.

