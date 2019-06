Na sua primeira visita ao Rio Grande do Sul como presidente da República, Bolsonaro participa da Festa Nacional da Artilharia

Na sua primeira visita oficial ao Rio Grande do Sul desde que assumiu a Presidência da República, Jair Bolsonaro esteve neste sábado (15) em Santa Maria, na Região Central do Estado. A presença de Bolsonaro na cidade foi motivada pela realização da Fenart (Festa Nacional da Artilharia), onde participou de uma solenidade exclusiva para autoridades militares e civis, entre elas o governador Eduardo Leite.

Bolsonaro estava acompanhado no evento pelo vice-presidente, o general da reserva Hamilton Mourão, que na véspera havia recebido o título de “Cidadão Emérito de Porto Alegre”. A honraria foi concedida pela Câmara de Vereadores da Capital gaúcha, em sessão especial no fim da tarde.

Apesar da segurança reforçada no local (incluindo a instalação de gradis de cercamento, além da proibição de estacionamento e de tráfego de carros no entorno), vários simpatizantes se concentraram no local. Bolsonaro, que havia desembarcado na Base Aérea local por volta das 18h, chegou a sair do veículo oficial três vezes para acenar ao grupo.

A Fenart celebra o aniversário de nascimento do patrono da Arma de Artilharia, marechal Emídio Luis Mallet. Durante o evento, ocorre a encenação da batalha de Tuiuti, um dos conflitos decisivos da Guerra do Paraguai (1864-1860). A organização da festa é feita pelo Exército, por meio do 3º Grupo de Artilharia Autopropulsado Regimento Mallet.

Polêmica

O mundo dá voltas, e em política não é diferente: 26 anos antes (em 22 de junho de 1993), o então deputado federal Jair Bolsonaro foi declarado “persona non grata” pela Câmara de Vereadores de Santa Maria, que de forma unânime aprovou uma moção de repúdio – nunca revogada – ao parlamentar, em primeiro mandato e que tinha 38 anos de idade. Motivo: em entrevista a um jornal local, ele defendeu o fechamento do Congresso Nacional e a volta da ditadura militar (1964-1985).

BNDES

Antes de embarcar para o Rio Grande do Sul, Bolsonaro ameaçou demitir o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Joaquim Levy, mesmo sem a anuência do ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro disse que Levy “está com a cabeça a prêmio há algum tempo”.

O clima teria piorado, segundo Bolsonaro, depois de Levy nomear um executivo que trabalhou na gestão petista. “Eu já estou por aqui com o [Joaquim] Levy. Falei para ele demitir esse cara [Marcos Barbosa Pinto] na segunda-feira ou eu demito você, sem passar pelo Paulo Guedes”, declarou Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada.

Na noite deste sábado, o diretor de Mercado de Capitais do banco, Marcos Barbosa Pinto, pediu demissão.

