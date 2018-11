Bolsonaro ficou chateado com Moro ao ser ignorado por ele

Hoje convidado para ser ministro do futuro governo, o juiz Sérgio Moro deixou Jair Bolsonaro magoado no ano passado. A razão: o deputado federal, em março de 2017, ainda longe de ser confirmado candidato à Presidência pelo PSL, foi ignorado pelo magistrado depois de cumprimentá-lo no aeroporto de Brasília, como registrado em vídeo que rodou a internet.

