Bolsonaro impede captação de recursos para filmes que já estavam prontos

Nesta quinta-feira (16) o presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma live do Facebook que conseguiu impedir o financiamento de filmes que, segundo ele, seriam “dinheiro jogado fora”. ““Fomos garimpar na Ancine (Agência Nacional do Cinema) filmes que estavam prontos para captar recursos no mercado”, afirmou Bolsonaro. O presidente listou quatro nomes que haviam sido aprovados pela Ancine. Bolsonaro descreveu os temas, todos de cunho sexual. “O que isso vai agregar para a cultura? Por que vai gastar dinheiro público com isso?”, questionou. ” Conseguimos abortar essa missão aqui”, disse ao citar um dos filmes. “A vida de quem quer que seja, particular, ninguém tem nada a ver com isso. Mas fazer um filme sobre negros homossexuais no DF, confesso que não dá para entender. Mais um que foi pro saco, aí”, afirmou.

Entre as produções citadas por Bolsonaro, estão filmes sobre transgêneros do Ceará, negros homossexuais do Distrito Federal e ex-freiras lésbicas.

