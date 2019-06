Bolsonaro incentiva projeto de Liberdade Econômica do deputado Rodrigo Lorenzoni

O presidente Jair Bolsonaro reagiu com entusiasmo ao conhecer o teor do projeto Liberdade Econômica que o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni protocolou na Assembléia Legislativa gaúcha.

O projeto foi apresentado para Jair Bolsonaro durante audiência ao lado do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Na ocasião, Rodrigo, que [é presidente do Democratas no Rio Grande do Sul], lembrou que a proposta teve como inspiração a medida provisória lançada para desburocratizar a atividade econômica nas três esferas, fixando em três princípios: Liberdade para exercer atividade econômica, presunção da boa-fé do indivíduo, e interferência mínima e excepcional do Estado sobre a prática da atividade econômica.

O presidente incentivou Rodrigo Lorenzoni a trabalhar pela aprovação da proposta no Rio Grande do Sul. O segundo passo será buscar a aprovação de propostas semelhantes em outros Estados brasileiros.

Mistério: sumiram os pacientes de câncer em Pelotas

Um verdadeiro mistério envolve o desaparecimento dos pacientes oncológicos que necessitam de intervenções cirúrgicas na Santa Casa de Pelotas, no Sul do Rio Grande do Sul. Embora a Casa de Saúde tenha capacidade para realizar até dez cirurgias por semana, um levantamento demonstra que, mesmo dispondo de equipamentos, corpo médico, e toda estrutura,apenas duas cirurgias são realizadas semanalmente.

Grande mídia tenta enfraquecer mais uma vez Sérgio Moro

Uma manifestação de representantes da Igreja Assembleia de Deus ao presidente Jair Bolsonaro sugerindo a indicação de um ministro evangélico para o STF alimentou nova polêmica que busca enfraquecer mais uma vez o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Cotado para a próxima vaga no STF, a intriga busca sugerir que Moro seria preterido em nome de um ministro evangélico. Na verdade, há um desinformação aí: Bolsonaro terá duas vagas para indicar no STF.

As duas vagas no STF

Além do decano, ministro Celso de Mello, que se aposenta no ano que vem, o STF terá mais uma vaga aberta. Será a vaga do ministro Marco Aurélio Melo que completará 75 anos em julho de 2021.

Germano Bonow fora de disputa em Torres

Visto como única alternativa viável para enfrentar o atual prefeito de Torres, no litoral norte gaúcho, Carlos Souza (PP), candidato à reeleição, o ex-deputado federal Germano Bonow disse ao colunista que não cogita mais disputar eleições. Segundo Bonow, “minha prioridade agora é dar atenção ao meu neto”.

Governador no Chile

Depois de Londres e Nova York agora o governador Eduardo Leite inicia nova viagem com o objetivo de buscar oportunidades de negócios entre o Rio Grande do Sul e o Chile. Nesta terça-feira, ao lado de secretários, participa de um seminário realizado em conjunto com a Federação das Indústrias do Estado e o governo chileno.

Deixe seu comentário: