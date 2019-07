O presidente Jair Bolsonaro indicou Carlos Mário Velloso Filho a uma das vagas abertas de ministro substituto do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O advogado tem 56 anos de idade é filho do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Carlos Velloso. Ele também é subprocurador-geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A indicação foi confirmada pelo Palácio do Planalto.

