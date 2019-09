Bolsonaro inicia cirurgia para retirada de hérnia em São Paulo

A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para a correção de uma hérnia incisional foi iniciada na manhã deste domingo (8) no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.

O procedimento deverá durar entre duas e três horas. O objetivo da operação é corrigir uma hérnia decorrente de sucessivos procedimentos invasivos na região abdominal. Considerada de médio porte, a cirurgia já era esperada pela equipe médica e não deve oferecer riscos ao presidente. O procedimento é comandado por Antonio Macedo, cirurgião responsável pelas duas operações anteriores do presidente, para instalação e remoção da bolsa de colostomia, que ele usou após a facada, no dia 6 de setembro do ano passado, durante um ato de campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG). Bolsonaro foi internado por volta das 20h da noite de sábado (7). Estava acompanhado do filho Carlos (PSC), vereador pelo Rio de Janeiro, e a primeira dama Michelle, que dormiram na unidade.

A cirurgia deve ter duração máxima de três horas. O presidente deve passar a noite internado no Hospital Vila Nova Star, onde esta ocorrendo o procedimento. A expectativa é que ele volte para Brasília ainda nesta semana sob ordem de repouso.

