Bolsonaro lucra entre eleitores, mas abala relação com o Congresso ao escolher o juiz Sérgio Moro

Sucesso entre eleitores do PSL, o “sim” de Sergio Moro a Jair Bolsonaro bateu quadrado no Congresso. Integrantes de diversos partidos, da esquerda à direita, passando pelo centrão, dizem que a escolha do presidente eleito para o Ministério da Justiça foi vista como uma tentativa de emparedar o Legislativo, como se o agora ex-juiz fosse uma espada na cabeça de parlamentares. Deputados e senadores lembram, porém, que fora do Judiciário Moro ficará exposto, suscetível a CPIs e convocações.

Politicamente, é unânime, Bolsonaro marcou mais pontos com seu eleitorado e fortaleceu o discurso de que seu governo será intolerante com a corrupção ao levar Moro para a Esplanada.

Refém das escolhas

Durante toda a quinta (1º), após a resposta de Moro, políticos repisaram um ditado dos bastidores do poder: “Nunca nomeie alguém que não possa demitir”. Agora, Bolsonaro tem dois superministros que, se decidirem deixá-lo, farão estrago: Moro, claro, e Paulo Guedes, o guru da economia.

Para o PT e para Fernando Haddad, que concorreu à Presidência pela sigla, a decisão de Moro dá força à ação que Lula move na ONU (Organização das Nações Unidas) contra sua condenação. Após a resposta de Moro, Haddad chegou a dizer que o ex-presidente “ganhou hoje a causa” no organismo internacional.

O convite de Bolsonaro a Moro, com a perspectiva de posterior indicação ao Supremo Tribunal Federal na vaga de Celso de Mello, que se aposenta em 2020, teria ultrajado o decano. Segundo uma pessoa próxima, ele se sentiu ofendido. Detalhe: a resposta de Moro veio no dia do aniversário de Mello. O ministro Celso de Mello, no entanto, divulgou nota, na manhã desta sexta-feira (2), em que nega ter feito qualquer comentário sobre as especulações em torno da ida de Moro para a Corte.

A coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, publicou em sua edição desta sexta-feira que colegas do decano disseram que ele teria se incomodado com as especulações em torno de Moro. Celso de Mello só deixará a corte em 2020. O ministro nega ter falado sobre o assunto. “O ministro Celso de Mello jamais deu qualquer declaração a respeito do assunto e repudia, veementemente, a notícia divulgada”.

Diante das especulações de que os dois ministros que devem deixar o Supremo Tribunal Federal ao longo do próximo governo poderiam antecipar a aposentadoria, um membro da Corte deu a seguinte resposta: “Esquece, ninguém sai”.

Ao todo, 233 juízes podem disputar o posto de Moro. Depois que a exoneração for publicada, será aberto um edital, e os interessados em herdar os processos da Lava Jato poderão se inscrever. A escolha é feita com base na antiguidade. Quem estiver há mais tempo no cargo leva.

Na conversa que terá com Bolsonaro na semana que vem, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, vai reforçar pedidos para que ele mantenha planos estratégicos dos militares que envolvem compromissos internacionais.

Outro tema que deve permear a conversa com Villas Bôas são as pensões. As Forças querem que, caso Bolsonaro decida mesmo tentar aprovar parte da reforma da Previdência neste ano, mantenha o regime diferenciado dos militares.

