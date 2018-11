Bolsonaro mantém Onyx Lorenzoni como futuro chefe da Casa Civil, mas diz que “só confia 100% em pai e mãe”

O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que o ministro extraordinário do gabinete de transição, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), não é réu em nada, mas reconheceu não confiar 100% em ninguém. Ele fez esse comentário ao ser questionado sobre uma reportagem da “Folha de S.Paulo” que mostra um suposto segundo repasse de R$ 100 mil do conglomerado JBS ao futuro titular da Casa Civil durante a campanha eleitoral de 2012, segundo planilha de delatores da empresa.

O primeiro repasse de caixa 2, também da JBS, foi admitido pelo próprio deputado. “Onyx continua indicado ainda. Pelo que eu sei, não é réu em nada. Não teve critério político [em sua indicação]”, disse Bolsonaro. “100% [de confiança] ninguém tem. 100% só confio no meu pai e na minha mãe”, acrescentou.

Ao comentar a conversa que teve com governadores de mais cedo, o capitão da reserva disse que o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, acertará uma eventual renegociação da dívida dos estados. “Falei para os governadores que eles têm problemas. Nós do governo federal também temos. Se nós juntos trabalharmos para fazermos algumas reformas razoáveis, acho que temos como tirar o Brasil e os estados da situação complicada econômica em que se encontra”.

Onyx

Mais cedo, Onyx fez um pronunciamento no qual fez críticas à imprensa e rebateu a reportagem da “Folha”. Durante a fala de pouco mais de cinco minutos, feita a jornalistas que fazem plantão no escritório de transição, no CCBB, em Brasília, Onyx lembrou que reconheceu ter recebido um repasse da JBS durante as eleições de 2014.

“Agora, se requenta uma informação do ano passado, dada por alguém que eu não sei quem é, não conheço e nunca vi”, afirmou. “Todo dia tem alguém batendo num governo que não teve paz para se organizar”, reclamou ele, pedindo uma “trégua”. Apesar disso, partiu para o ataque ao tentar associar a “Folha” ao PT e colocar a imprensa como adversária política do governo. “A ‘Folha de S.Paulo’ quer o terceiro turno das eleições”, ironizou.

“Paz”

Após fazer uma avaliação de que Bolsonaro e seus aliados são alvos de críticas com o objetivo de “derrubá-los”, o que teve como “resposta da sociedade uma vitória esmagadora”, Onyx destacou que em 24 anos de vida pública, não tem nenhum processo. Ele reclamou ainda que o novo governo não está tendo “trégua” para poder organizar sua estrutura “em paz”.

“Eu pedi a todos que nos dessem uma trégua, para que pudéssemos nos organizar e que depois nos cobrem pelos erros e acertos. Ficar tentando fragilizar, não vão fragilizar. Estou em um hall de alvos. O preço que se paga

para enfrentar a bandidagem, o sistema corrupto e o mecanismo que o PT implementou no Brasil é violento. Mas a gente não teme. Ninguém está assustado.”

