Bolsonaro mencionou quatro nomes que são do seu agrado para o comando da Câmara dos Deputados

Durante entrevista coletiva em sua casa no Rio de Janeiro, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que o seu partido, o PSL, deve ter “humildade” e não pleitear a presidência da Câmara dos Deputados. Na sua avaliação, um parlamentar de outro partido pode ser eleito para comandar a Casa, a partir de fevereiro de 2019, desde que comprometido com a agenda legislativa de seu governo.

Bolsonaro mencionou ao menos quatro nomes que seriam do seu agrado: Alceu Moreira (MDB-RS), João Campos (PRB-GO), Fernando Giacobo (PR-PR) e o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Devemos ter humildade e apoiar alguém de outro partido, logicamente com o compromisso de liberar a pauta para as questões nossas”, ressaltou. “Pode ser Rodrigo Maia, Alceu Moreira, João Campos, Fernando Giacobo e outros que também poderão aparecer.”

Cada um dos nomes citados pelo presidente eleito é oriundo de um setor que se mostrou estratégico na eleição do ex-capitão do Exército e deputado federal para o Palácio do Planalto, resultado construído nos dois turnos do pleito e que teve como desfecho a vitória sobre o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) no domingo passado.

Alceu Moreira

O gaúcho Alceu é do MDB, uma das maiores bancadas do Congresso, e tem forte ligação com a frente ruralista no Parlamento. O paranaense Giacobo é o vice-presidente da Câmara, já disputou a presidência da Casa na sucessão de Eduardo Cunha, e hoje seria um nome capaz de agradar diferentes setores do Parlamento.

João Campos

Ligado à bancada evangélica do Congresso, o goiano João Campos, que é delegado por profissão, tornou-se um dos nomes preferidos dos aliados de Jair Bolsonaro por pertencer aos dois principais grupos que dão sustentação ao presidente no Parlamento: os evangélicos e a bancada da segurança, mais conhecida como “bancada da bala”.

Fernando Giacobo

Reeleito deputado federal, Fernando Giacobo (PR) é o 1º secretário da Câmara e responsável pela administração do legislativo federal. “Tenho falado diariamente com o presidente eleito para a gente construir uma coalizão política que possa realmente colocar o Brasil nos trilhos e fazer com que o Paraná seja cada, vez mais, lembrado pelo governo federal”, afirmou nesta semana.

Rodrigo Maia

Atual presidente, Rodrigo Maia (DEM) tem a simpatia de aliados e até de familiares de Bolsonaro. Em uma recente entrevista à imprensa, o senador eleito Eduardo Bolsonaro, filho do político do PSL, elogiou as qualidades do atual detentor do comando da Casa:

“Rodrigo Maia mantém uma boa relação com a gente. O perfil dele é de articulador. É uma pessoa aberta ao diálogo, mas a gente tem algumas pautas na questão cultural, que a gente sabe que o PT e o PCdoB não são simpáticos. Temos que conversar para saber o que ele pensa”.

Deixe seu comentário: