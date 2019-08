Bolsonaro na Marcha para Jesus: “Ideologia de gênero é coisa do capeta”

Neste sábado o presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante a Marcha para Jesus em Brasília, que a chamada ideologia de gênero é “coisa do capeta”. Além disso o presidente disse que lei é usada para proteger a maioria. “Não discriminamos ninguém, não temos preconceito. E deixo bem claro, as leis existem para proteger as maiorias. O que a minoria faz sem prejudicar a maioria, vá ser feliz. Não podemos admitir leis que nos tolham, que firam os nossos princípios.

Bolsonaro reclamou da atuação de governos anteriores ao “acolher esse tipo de coisa”, se referindo a políticas de apoio a grupos homossexuais. “Se querem que eu acolha isso, apresentem uma emenda à Constituição e mudem o artigo. Como não tem como emendar a Bíblia, vou continuar acreditando nisso. Família é homem e mulher”, disse o presidente.

