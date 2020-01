Política Bolsonaro negocia pelo menos dez acordos com a Índia

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

O presidente desembarcará na Índia no dia 25 Foto: Alan Santos/PR O presidente desembarcará na Índia no dia 25. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro negocia pelo menos dez acordos com a Índia, que podem ser anunciados durante a sua visita oficial ao país asiático, no fim deste mês.

Entre esses acordos, três são da área econômica – um referente à facilitação de investimentos, que aumenta a segurança jurídica para multinacionais; outro sobre tratado previdenciário e um terceiro que visa à criação de um ambiente favorável para a expansão de negócios bilaterais.

A meta do governo é diversificar as exportações brasileiras para a Índia, hoje muito concentradas em petróleo (35% das vendas de janeiro a novembro do ano passado), óleo de soja (10%) e açúcar (8,9%).

Bolsonaro desembarcará na Índia no dia 25 como convidado de honra do primeiro-ministro Narenda Modi para as comemorações do Dia da República. Há uma extensa lista de tratados, convênios e memorandos de entendimento que proporcionará ao governo brasileiro a oportunidade de transmitir a ideia de que uma “relação 2.0” entre os dois países possa ser construída.

O presidente brasileiro deverá passar três dias no país asiático. No último, está prevista a sua participação em um seminário empresarial.

