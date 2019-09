Bolsonaro nomeia novo secretário especial de Cultura do governo

Foi publicada nesta quarta-feira (04), em edição extra do Diário Oficial da União, a nomeação do novo secretário especial de Cultura do Ministério da Cidadania, Ricardo Braga. O texto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra.

O até então secretário da Cultura, Henrique Pires, havia afirmado que deixaria o cargo no ministério por conta da suspensão de um edital com séries sobre temas LGBT+. De acordo com Henrique, o ato configura censura. Na ocasião, em meio a diversas críticas ao governo, o Ministério da Cidadania deu como justificativa para o cancelamento temporário do concurso a necessidade de recomposição dos membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial. Relembre o caso.