Bolsonaro parabeniza equipe que representou país nos jogos de Lima

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os atletas brasileiros pelo desempenho nos Jogos Pan-Americanos de Lima, encerrados no último domingo (11). Na publicação, ele reforçou a participação de atletas vinculados às Forças Armadas, que conquistaram 54,39% do total de medalhas do Brasil nos jogos. Em terras peruanas, a delegação brasileira emplacou o melhor desempenho de sua história, com 171 medalhas; sendo 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze.

– Parabéns aos nossos atletas que representaram o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Segundo lugar no quadro de medalhas com 55 ouro, 45 prata e 71 bronze, o melhor desempenho de nossa história. Dos medalhistas, 54,3% são atletas das nossas Forças Armadas. 🇧🇷👍 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 13, 2019

Deixe seu comentário: