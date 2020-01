Política Bolsonaro participa como convidado de honra da cerimônia do Dia da República da Índia

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

A cerimônia contou com forte esquema de segurança Foto: Divulgação A cerimônia contou com forte esquema de segurança. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã deste domingo (26), em Nova Déli, da cerimônia do Dia da República da Índia, a principal data nacional do país. Com forte esquema de segurança e realizada na principal avenida da cidade, a celebração destacou os valores, a cultura e as conquistas do povo indiano.

Bolsonaro foi o convidado de honra do primeiro-ministro Narendra Modi. Todo ano um líder internacional é escolhido. O Exército, a Marinha e as Forças Armadas da Índia também foram exaltadas na Esplanada Rajpath, onde ficam importantes edifícios públicos de Nova Déli. A segurança do evento foi feita com drones, dez mil agentes, bloqueios de avenidas, ruas e alamedas.

Carros alegóricos exaltaram elementos dos diferentes Estados que integram a Índia, um país multicultural com 1,3 bilhão de habitantes. A transmissão do evento foi realizada por vários canais locais e foi o assunto mais comentado no Twitter indiano. O rosto do presidente do Brasil, que sentou ao lado de Modi, foi mostrado diversas vezes. Devido ao fuso de oito horas e meia e à agenda intensa, ele aparentava cansaço.

Símbolos da arquitetura milenar, camelos com ornamentos, elementos da gastronomia, músicas típicas, malabaristas, acrobacias e apresentações com roupas características foram os pontos altos do desfile. Helicópteros e caças fizeram acrobacias sobre a esplanada e animaram a população local com voos rasantes.

Questionado no final do evento sobre o que achou do poderio militar indiano, Bolsonaro afirmou que “os de ponta não estavam ali”. “Todo mundo sempre esconde essa questão. Mas é um país nuclear, graças obviamente ao seu poderio, é um país que ajuda a decidir o futuro da humanidade”, disse.

