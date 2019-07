Bolsonaro participa da Cúpula do Mercosul na Argentina

Na manhã desta quarta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro embarcou para Santa Fé, na Argentina, para participar da 54ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. Esta é a primeira participação de Bolsonaro em uma reunião de cúpula do grupo e, no encontro, o Brasil assumirá o comando rotativo do Mercosul pelos próximos seis meses. O atual presidente do Mercosul é o presidente argentino Mauricio Macri.

O bloco é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A intenção do governo brasileiro é manter as prioridades estabelecidas na gestão argentina, como a abertura de mercados e a revisão de tarifas externas comuns. A reunião de hoje será a primeira dos chefes de Estado desde o anúncio do acordo comercial com a União Europeia.

