Bolsonaro participa de Festa Nacional da Artilharia, em Santa Maria, neste sábado

Neste sábado (15) o presidente Jair Bolsonaro (PSL) visita a cidade de Santa Maria, região central do Estado, para a Festa Nacional da Artilharia (Fenart). A equipe da Presidência e militares do Regimento Mallet iniciaram as preparações para receber a visita. O evento acontece à noite.

A solenidade será apenas para convidados, sem acesso do público. Membros do partido e apoiadores de Bolsonaro também organizam uma recepção para o presidente. Eles ainda devem inaugurar 16 prédios da UFSM durante a manhã de sábado.

