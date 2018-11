Bolsonaro participou de uma sessão solene no Congresso em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) desembarcou, na manhã desta terça-feira (06), na Base Aérea de Brasília. Por volta das 9h50min, ele chegou ao Congresso Nacional. Essa é a primeira viagem de Bolsonaro à capital federal desde a vitória nas urnas.

Na chegada ao Congresso, Bolsonaro, que exerceu sete mandatos seguidos como deputado federal, cumprimentou colegas e funcionários. Ele estava acompanhado por uma escolta policial. Bolsonaro participou de uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. “Estou muito feliz”, disse brevemente ao entrar no local.

Também foram convidados para o evento os presidentes da República, Michel Temer, e do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, além de embaixadores e parlamentares em exercício e os que tomarão posse em 2019.

A sessão solene faz parte de uma série de ações promovidas ao longo deste ano para recordar as três décadas da Carta Magna, símbolo da redemocratização nacional.

O Congresso barrou o acesso da imprensa a uma parte do plenário da Câmara dos Deputados durante a sessão. A assessoria do Senado não informou quais as razões motivaram a imposição de restrições a jornalistas. A orientação partiu da Polícia Legislativa do Senado.

Chegada a Brasília

Uma comitiva de 12 pessoas viajou com o presidente eleito, entre assessores e o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão. Bolsonaro chegou à cidade em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira). A FAB divulgou no Twitter a chegada de Bolsonaro a Brasília. “Jair Bolsonaro acaba de realizar o primeiro voo com a Força Aérea Brasileira como presidente eleito”, diz a postagem.

Bolsonaro deixou o condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, às 5h27min desta terça, e chegou à base aérea do Galeão às 6h. No trajeto, um dos batedores que formava o comboio se acidentou. A posse de Bolsonaro como presidente da República está marcada para 1º de janeiro, e o mandato vai até 31 de dezembro de 2022.

Transição

A viagem a Brasília marca o início formal da transição de governo, segundo o futuro ministro da Casa Civil, o gaúcho Onyx Lorenzoni. Pela agenda prevista, Bolsonaro se encontrará nesta quarta-feira (07) com o presidente Michel Temer e com o presidente do Supremo Tribunal Federal.

O gabinete de transição já começou a funcionar. Dos 50 nomes que poderão compor o grupo, 27 já foram apresentados oficialmente. O gabinete funcionará no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) e será coordenado por Onyx Lorenzoni.

