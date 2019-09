Bolsonaro passa por avaliação médica em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro passa por avaliação médica na manhã desta sexta-feira (20). Menos de uma semana após receber alta, o presidente, que passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia, está realizando exames que determinarão se será possível a ida à Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima terça-feira (24), em Nova York, nos Estados Unidos.

Bolsonaro será atendido pelo médico responsável por sua cirurgia, Antonio Macedo, que veio de São Paulo. Este foi o quarto procedimento cirúrgico desde que ele sofreu uma facada no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018.

Ao final das avaliações, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, falará com jornalistas. Caso o resultado dos exames seja positivo, Bolsonaro vai participar de um evento no Palácio do Planalto na tarde de hoje para sanção da Medida Provisória da Liberdade Econômica e embarca para Nova York na segunda-feira (23).

