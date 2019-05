Bolsonaro perde tempo e não trata o que importa, disse o presidente da OAB

O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, vê uma situação de perigo no Brasil. Para ele, o atraso de uma retomada mais forte do crescimento econômico pode provocar colapso e ruptura social. “O Brasil é um caldeirão prestes a explodir”.

Para Santa Cruz, que participa do Conselho Estratégico da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), o governo Jair Bolsonaro perde tempo com “bobagens ideológicas e radicalizadas” e precisa “tratar do que importa, que é emprego e renda”.

No começo da semana, a OAB apresentou um estudo sobre o pacote anticrime enviado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, ao Congresso. A entidade contesta propostas como a prisão após a condenação em segunda instância e mudanças no instituto da legítima defesa para agentes de segurança pública.

1) A OAB tem se mobilizado em torno de algumas iniciativas do governo Bolsonaro. Quais delas preocupam mais a Ordem?

Primeiro ressalto sempre que o governo Bolsonaro é legitimamente eleito. E, para mim, ele encarnou dois sentimentos. Um ligado à segurança pública, muito importante, principalmente nas grandes cidades do país e no Nordeste. Eu viajo muito, o País está muito assustado com a insegurança, a violência e a criminalidade, que ficam mais agudas com a crise fiscal.

E na outra ponta, uma pauta mais liberal na economia. Parte da classe média brasileira e parte das classes que ascenderam no início desse século, insatisfeitas com a qualidade dos serviços públicos, saúde e educação, a partir do momento em que se globalizaram um pouco mais e viram outros países, passaram a ter uma pauta mais liberal na economia. Houve um acordo, digamos, conservador por um lado e liberal por outro.

Deixe seu comentário: