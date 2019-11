Bolsonaro prevê que Gabigol fará o gol do título do Flamengo na Libertadores

O presidente Jair Bolsonaro fez uma previsão sobre a decisão da Libertadores entre Flamengo e River Plate. O presidente da República afirmou que o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, fará o gol da vitória sobre os argentinos, em jogo que será realizado no dia 23, em Lima.

A previsão aconteceu durante um discurso em um evento na cidade de Campina Grande, na Paraíba. “Não existe momento maior de satisfação para um político, do que o de ser bem recebido pelo seu povo. É semelhante àquele que teremos quando o Gabigol fizer o gol da vitória contra o River Plate”, disse o presidente.

No mês passado, Bolsonaro presenteou o presidente da China, Xi Jinping, com um agasalho do clube carioca. Em junho, ele chegou a ir até o estádio Mané Garrincha, em Brasília, para assistir a partida entre CSA x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele assistiu a partida com a camisa do Flamengo e ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

Bolsonaro, porém, já disse diversas vezes que é torcedor do Palmeiras, em São Paulo, e do Botafogo, no Rio de Janeiro. No dia 12 de outubro, o presidente do Brasil foi até o Pacaembu acompanhar a partida entre as duas equipes e que terminou com a vitória do time alviverde por 1 a 0.