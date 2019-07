Bolsonaro publica vídeo de menino trabalhando na Casa Branca

Depois de causar polêmica ao defender o trabalho infantil em uma live no Facebook, dizendo que o “trabalho dignifica o homem, a mulher, não interessa a idade”, o presidente Jair Bolsonaro publicou no sábado (06) o vídeo de um menino de 11 anos, Frank Graccio, que se ofereceu para cortar de graça a grama da Casa Branca, nos Estados Unidos, com a frase “o trabalho enobrece”.

Nas imagens, de setembro de 2017, o presidente Donald Trump agradece Graccio por fazer um “excelente trabalho”. “Antes disso, Bolsonaro já tinha reagido às críticas dizendo que “se estivesse defendendo sexualização” de crianças “estariam me idolatrando”.

Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou no fim da noite de sábado, em sua conta do Twitter, uma imagem com artistas de TV que trabalhavam quando eram criança, como a apresentadora Maísa, os cantores Sandy & Júnior e as atrizes Mariana Ruy Barbosa e Bruna Marquezine, relativizando a discussão sobre o trabalho infantil. “Assim como palmadas para educar o filho é uma coisa e mal tratar a criança é outra, a mesma distinção se faz necessária nessa questão do trabalho de menores”, afirmou o parlamentar.

A postagem ocorre dois dias depois de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), defender o trabalho infantil usando como principal argumento sua experiência pessoal em um vídeo de transmissão ao vivo pelas redes sociais. “Olha só, trabalhando com nove, dez anos de idade na fazenda eu não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de nove, dez anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí ‘trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil’. Agora, quando tá fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada”, comentou o presidente em tom de “confissão”.

Jair Bolsonaro ainda afirmou que não iria apresentar nenhum projeto que descriminalizasse o trabalho infantil para “não ser massacrado”. Após repercussão negativa, o presidente da República negou, no mesmo dia, que defenda o trabalho infantil.

“Não devemos confundir o incentivo ao trabalho e à disciplina com exploração, abuso e abandono da escola. São coisas completamente distintas e todos sabemos disso”, escreveu. Ele também disse em seu perfil no Twitter que está sendo atacado pela “esquerda” porque defende que “nossos filhos sejam educados para desenvolver a cultura do trabalho desde cedo. Se eu estivesse defendendo sexualização e uso de drogas, estariam me idolatrando”, declarou.

