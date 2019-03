Bolsonaro quer firmar convênios de intercâmbio acadêmico com Israel

O presidente Jair Bolsonaro foi neste sábado (30), para Israel e já está dando declarações sobre assuntos que envolvem os dois países. Segundo o presidente, ele pretende enviar estudantes brasileiros para o país do Oriente Médio para estudar técnicas de irrigação e serem capacitados em áreas tecnológicas nas quais o país possui expertise. A declaração está em um vídeo divulgado hoje (30), pelo Twitter. A chegada em Tel Aviv, capital do país, será na manhã deste domingo (31).

Ténicas de irrigação e de aquicultura no deserto desenvolvidas por Israel, estarão, segundo o presidente, na pauta da visita. “Lá, a preciptação pluviométrica é menor do que no semiárido nordestino. Então, tem que dar certo do lado de cá.” Bolsonaro também enfatizou a importância da ciência: “País que não tem ciência e tecnologia está condenado a ser escravo de quem as têm”, afirmou.

