Bolsonaro realiza reunião de emergência sobre queimadas na Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na noite desta quinta-feira (22) com oito ministros para discutir medidas a serem anunciadas hoje (23) contra as queimadas na Amazônia. Como foi um encontro de emergência, o registro ainda não consta na agenda oficial e terminou pouco depois das 20h. Em edição extra do Diário Oficial, publicada após o encontro, Bolsonaro determinou a seus ministros que adotem “medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia Legal para a preservação e a defesa da Floresta Amazônica, patrimônio nacional”.

Participaram da reunião os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira; e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

As medidas discutidas devem ser anunciadas na cerimônia do Dia do Soldado, marcada para às 10h de hoje, na Concha Acústica do Quartel-General do Exército, em Brasília.

