Bolsonaro reassume presidência da República nesta sexta-feira

Depois da cirurgia para tratar uma hérnia incisional causada pelo atentado sofrido no dia 6 de setembro de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente de licença, deve retornar ao cargo nesta sexta-feira (13). A retomada ocorre por conta de uma rápida melhora no quadro médico dele. Desde domingo, o vice general Mourão atua como presidente em exercício.

Durante entrevista coletiva, o porta-voz do governo, Otávio Rêgo Barros, confirmou a informação. “O presidente assumirá, a partir de amanhã, a Presidência da República”. De acordo com Barros, está mantida a viagem de Bolsonaro para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em Nova York, no dia 24 deste mês.

Segundo o boletim médico, o presidente apresentou “evolução clínica favorável” e tem “recuperação progressiva dos movimentos intestinais”. Ele também não tem dores, febre ou sinais de infecção. “Nós fizemos avaliação do fígado, dos rins e a hematológica, mostrando que os glóbulos brancos estão em número adequado, sem nenhum sinal de infecção ou de complicação”, acrescentou o cirurgião-chefe da equipe que acompanha o presidente, Antônio Luiz Macedo.

