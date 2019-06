Bolsonaro rebate Angela Merkel e afirma que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil na área ambiental

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta quinta-feira (27) em Osaka, no Japão, para reunião com a cúpula do G20. Logo em sua chegada o presidente já causou polêmica ao afirmar que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil na área de meio ambiente. O comentário foi para rebater a declaração da chanceler alemã, Angela Merkel, que disse querer conversar com ele sobre o desmatamento no Brasil.

“Temos exemplo para dar à Alemanha, inclusive sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, em grande parte de carvão, e a nossa não. Eles têm a aprender muito conosco”, afirmou ele.

Bolsonaro disse ainda que o Brasil não participa do G20 para ser advertido por outros países. “O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores que vieram para ser advertidos por outros países. Não. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado, em alguns casos com chefes de Estado que estiveram aqui”, acrescentou.

Além da cúpula estão marcadas diversas reuniões com líderes mundiais como os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, da França, e Xi Jinping, da China, com os primeiros-ministros Narendra Modi, da Índia, e Lee Hsien-Loong, de Singapura.

