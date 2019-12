Política Bolsonaro recebe alta de hospital em Brasília

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

O presidente bateu a cabeça após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada Foto: Alan Santos/PR No mesmo dia, pela manhã, o presidente havia dito que a tendência era vetar o valor. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (24), informou, por meio de nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

De acordo com o comunicado, o presidente passou por uma reavaliação médica e recebeu a orientação de ficar em repouso. “O presidente Jair Bolsonaro passou a noite no Hospital das Forças Armadas, sem intercorrências no período. Foi reavaliado pela equipe médica , tendo recebido alta hospitalar com orientação de repouso no Palácio da Alvorada”, diz o texto.

Na noite de segunda-feira (23), Bolsonaro foi levado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília, depois de bater a cabeça ao sofrer uma queda em um dos banheiros da sua residência oficial.

De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente foi submetido a um exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações. Ele ficou internado em observação.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário