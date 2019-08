Bolsonaro recebe governadores nesta terça-feira para discutir queimadas na Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro se reunirá na manhã desta terça-feira (27) em Brasília com governadores de estados da chamada Amazônia Legal para discutir ações de combate às queimadas na região. Há quatro dias, Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas para combater os incêndios no local.

A Amazônia Legal é composta por nove estados – Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão – e todos pediram ao governo federal a atuação dos militares. Os governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal divulgaram um documento no qual pedem o apoio do governo federal no combate às queimadas.

“Solicitamos à vossa excelência imediatas providências no sentido de viabilizar a cooperação das estruturas dos estados da Amazônia Legal e as do governo federal no emprego específico de combate a focos de incêndio na floresta amazônica do Estado brasileiro, com apoio material para enfrentamento efetivo ao desmatamento e incremento às ações de fiscalização de atividades legais”, afirma o documento apresentado.

De acordo com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, há “suspeita de ação orquestrada” nas queimadas na Amazônia. Bolsonaro tem dito, sem provas, que integrantes de organizações não governamentais (ONGs) podem estar envolvidos. A Polícia Federal decidiu investigar se houve ação criminosa na região. Ontem (26) Bolsonaro se encontrou com ministros para discutir sobre as queimadas e, após a reunião, Fernando Azevedo e Silva (Defesa) disse que a situação está “sob controle”.

