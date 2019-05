Bolsonaro recebe líderes dos três poderes para reorganizar governo

Ocorreu na manhã desta terça feira (28) um café da manhã oferecido pelo Presidente Jair Bolsonaro para o líderes do Supremo Tribunal federal (STF), Ministro Dias Toffoli, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre. O objetivo do evento é reorganizar o sistema de governo de Bolsonaro.

Após o café da manhã, o Ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, disse que será assinado um pacto de entendimento com metas e ações que as instituições vão buscar em conjunto e em favor da retomada do crescimento do país.

“Nós não podemos esquecer que o Brasil vive uma crise muito grave do ponto de vista da empregabilidade, das dificuldades do mundo da economia. E essa possibilidade de que o Poder Executivo, Legislativo, através da representação da Câmara e do Senado, e do Poder Judiciário possam dialogar a favor do Brasil, isso é algo extremamente importante”, afirmou o Ministro da Casa Civil, explicando que os conflitos entre os poderes “não ajudam aos cidadãos que precisam de emprego e renda”.

O encontro ocorreu no mesmo dia em que o plenário do Senado vai apreciar a medida provisória (MP) que trata de uma reorganização administrativa do governo Bolsonaro. A MP expira na semana que vem e o Palácio do Planalto tem pressa para garantir a aprovação do texto, como foi votado na Câmara dos Deputados.

