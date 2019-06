Bolsonaro recebe Ronaldinho Gaúcho em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira (17) o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, em Brasília. A visita foi registrada nas redes sociais de Bolsonaro. “Um prazer enorme encontrar nosso presidente”, escreveu o ex-jogador no Twitter. Ronaldinho foi um dos atletas ou ex-atletas que mostraram apoio público a Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018.

O ex-jogador publicou em seu Instagram uma foto em que usava uma camiseta amarela com seu nome e o número 17, o mesmo do então candidato do PSL.

A manifestação causou ruído no Barcelona (ESP), equipe que Ronaldinho Gaúcho defendeu entre 2003 e 2008 e da qual é embaixador.

O clube catalão, por meio de seu porta-voz, afirmou à época que iria “acompanhar com atenção” os desdobramentos do apoio do ex-jogador ao candidato.

“Defendemos valores democráticos que não coincidem com o discurso [de Bolsonaro] e não compactuamos com suas ideias”, disse o porta-voz do Barcelona, Josep Vives.

Ronaldinho Gaúcho teve seu passaporte apreendido em novembro de 2018 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por não cumprir uma sentença por crime ambiental.

No início deste mês, o presidente Jair Bolsonaro visitou Neymar em Brasília depois de o camisa 10 da seleção brasileira se lesionar em amistoso contra o Qatar, lesão que o tirou da Copa América. No mesmo dia, Bolsonaro disse que o atacante, acusado de estupro, está “num momento difícil”, mas que “acredita nele”.

Copa Internacional de Futebol Legends

Ronaldinho Gaúcho foi a grande estrela do empate por 2 a 2 entre Flamengo e Fluminense, realizado neste domingo (16 de junho), em Brasília, pela primeira rodada da Copa Internacional de Futebol Legends.

Defendendo o Rubro-Negro, o ‘Bruxo’ deu duas assistências e ainda acertou a trave em bela cobrança de falta. Tudo isso somado ao seu já conhecido arsenal de dribles e jogadas de efeito.

Em seu perfil oficial do Twitter, R10 festejou a oportunidade de disputar a competição. “Maravilhoso poder rever e jogar com ídolos e grandes amigos em dois clubes que eu tenho um carinho enorme, e ainda dá passes para dois golaços do meu parceiro Beto”.

Voz do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto dispensando as emissoras de radiodifusão sonora da obrigatoriedade de transmitir a Voz do Brasil entre 14 de junho e 7 de julho. A não veiculação só poderá ocorrer nos dias de partida disputadas pela Seleção Brasileira na Copa América Conmebol Brasil 2019 e quando elas ocorrerem entre segunda e sexta-feira, entre 19h e 22h no horário de Brasília.

Bolsonaro usa como justificativa o preceito que estabelece a flexibilização em casos excepcionais. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na sexta-feira (14). O Brasil sedia esta edição da Copa América Conmebol. O torneio está sendo realizado em seis estádios e cinco diferentes cidades.

