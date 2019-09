Bolsonaro reclama de embaixadas no exterior que não têm fotografia sua

O presidente da República, Jair Bolsonaro, reclamou de embaixadas brasileiras no exterior que não expõem uma fotografia sua. De acordo com Bolsonaro, não se trata de narcisismo, mas sim de protocolo. Ele levantou a possibilidade dos embaixadores não colocarem sua foto por serem partidários do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso.

“Inclusive as embaixadas, olha, meu Deus do céu. Não tem minha fotografia nas embaixadas. Não sou narcisista, não. Não sou. É uma questão de protocolo. Não tem. Será que tem embaixadora pensando no Lula Livre? Pelo amor de Deus”, disse na ocasião.

A declaração foi feita enquanto Bolsonaro comentava a decisão da empresa americana VF Corporation, fabricante de calçados e acessórios em couro e dona de 18 marcas, de suspender a compra de couro de fornecedores brasileiros. O presidente chegou a dizer que se tratava de “fake news”, provavelmente referindo-se a um comunidade do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil de que a suspensão não havia ocorrido. Informado de que a decisão havia sido confirmada, Bolsonaro disse que conversararia com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sobre o assunto: “Se confirmou agora, vou ligar para a Teresa Cristina e ver o que a gente pode fazer. É precipitado também”.

O presidente fez, então, uma relação entra a suspensão e a imagem do Brasil no exterior e disse que conversou sobre isso com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Segundo Bolsonaro, as embaixadas precisam levar a “verdade”. O presidente elogiou o desempenho do embaixador brasileiro na França, Luís Fernando Serra, em meio à sua troca de farpas com o presidente francês, Emmanuel Macron.

“Nossas embaixadas têm que levar a verdade. Por exemplo, nosso embaixador Serra está indo muito bem na França, participando, respondendo, em francês inclusive, aos injustos ataques que o Brasil vem sofrendo do governo francês”, declarou.

Eduardo

Bolsonaro afirmou que os seus vetos ao projeto de lei sobre o abuso de autoridade podem tirar o apoio de senadores à indicação do seu filho Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Em um café da manhã no Palácio da Alvorada há alguns dias, Bolsonaro declarou: “Ele [Eduardo] vai perder muito apoio com os vetos, vou esperar [a indicação]”.

Bolsonaro negou qualquer intenção em recuar da decisão de indicar o filho: “Você já namorou? Quanto tempo demorou para levar para o motel? Não é na primeira vez.” A nova lei que trata do abuso de autoridade foi aprovada pelo Congresso Nacional e recebeu vetos do presidente.

Deixe seu comentário: