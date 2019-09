Bolsonaro recomeça dieta líquida gradualmente e deve ter alta em até quatro dias

O presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Star, em São Paulo. A previsão inicial era de que ele recebesse alta e reassumisse a presidência nesta sexta-feira (13). No entanto, o quadro de saúde não teve a evolução esperada.

Mesmo assim, o presidente segue com boa recuperação. A sonda nasográstrica de Bolsonaro foi retirada pela equipe média na manhã de hoje. O tubo ia do nariz ao sistema digestivo para retirar o excesso de gás e líquido. Como o intestino começou a responder novamente, foi possível retirar a sonda para, assim, retomar a dieta líquida gradualmente.

A cada hora, hoje, o presidente recebe 50 mililitros de água e outros líquidos, avaliando as reações a alimentos. Por isso, por enquanto, foi mantida simultaneamente a alimentação endovenosa (pelas veias), complementando a quantidade necessária de nutrientes.

Bolsonaro está internado desde a noite do último sábado (7). A casa de saúde divulgou hoje um boletim com informações sobre a saúde do presidente. Conforme a equipe médica, ele não tem febre nem dor e segue a fisioterapia respiratória e motora. Esta foi a quarta cirurgia pela qual Bolsonaro passou desde que foi esfaqueado, em setembro do ano passado.

O presidente deve ter alta nos próximos três ou quatro dias, prevê o hospital. O prazo para sair do local depende da evolução do quadro de saúde. Para isso, o intestino de Bolsonaro deve ser capaz de suportar ao menos a dieta cremosa ou pastosa.

