Bolsonaro recua e decide manter a fusão dos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente

O futuro ministro da Casa Civil, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), informou nesta terça-feira (30) que o presidente eleito Jair Bolsonaro decidiu manter a fusão dos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente.

Esta era a primeira ideia de Bolsonaro, mas, durante a campanha, ele disse que iria recuar em nome do diálogo e em razão das críticas que havia recebido.

Agora, voltou atrás e unificará os dois ministérios.

Também nesta terça-feira, o economista Paulo Guedes informou que Bolsonaro decidiu unificar os ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Indústria, formando o Ministério da Economia.

No plano de governo, Bolsonaro havia proposto unificar as três pastas, mas, depois, disse que deixaria a pasta da Indústria de fora, atendendo a pedido de empresários. O presidente eleito voltou atrás.

Estratégia

Na última semana do segundo turno, o então candidato Jair Bolsonaro, diante do risco de queda nas pesquisas de intenção de votos, sinalizou que não iria mais fundir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente.

O objetivo era passar a imagem de um candidato do diálogo, que não desejava impor as ideias à força, num momento em que era atacado pelo PT como um político de viés autoritário. Ou seja, ele queria se contrapor aos ataques petistas e afastar a pecha de candidato sem abertura a negociações.

Na quarta-feira, dia 24 de outubro, ele concedeu entrevista e comentou as críticas de ambientalistas à proposta de fundir as duas pasta.

“Está havendo um ruído nessa área e eu sou uma pessoa que estou aberto para o diálogo, pode ser que a gente não encampe essa proposta realmente”, afirmou na ocasião.

Em seguida, aliados de Bolsonaro deram como certa a decisão de que os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente continuariam existindo de forma independente.

Agora, em reunião com sua equipe de assessores mais próximos, Bolsonaro decidiu bancar a proposta inicial.

