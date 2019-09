Bolsonaro sanciona hoje a Lei da Liberdade Econômica

O presidente Jair Bolsonaro sanciona nesta sexta-feira, às 15 horas, a Lei da Liberdade Econômica. A notícia foi confirmada a esta coluna pelo deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen, que foi o relator no Congresso Nacional da Medida Provisória 881 que instituiu as novas regras.

Onyx Lorenzoni: “Este governo confia no cidadão”

Um dos entusiastas da nova lei, ao lado do Secretário de Desburocratização Paulo Uebel, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, avalia que, com a medida, o governo “dá um voto de confiança ao cidadão para que possa empreender. A complexidade burocrática alimenta a corrupção. Este é um governo que confia no cidadão, ao contrário do que a esquerda fez”, comentou.

Governador mantém compromisso de pagar salários em dia

Mesmo com a decisão de suspender a venda de ações ordinárias – com direito a voto – do Banrisul, em razão do baixo valor ofertado, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reafirmou ontem, em conversa com jornalistas, o compromisso de buscar outras alternativas para pagar em dia os salários dos servidores do Executivo.

Eduardo Leite sobre salários em dia: “propósito firme do nosso governo”

“Esse é um propósito firme do nosso governo e continua a ser perseguido. Essa operação (a venda de ações) era uma oportunidade de viabilizar recursos extraordinários em volume que ajudariam o Estado no cumprimento dessa missão. Mas jamais foi a única forma, a única ferramenta ao qual o governo se alicerçou para poder fazer esse cumprimento, que não é apenas um compromisso, é uma estratégia de gestão. São 45 meses de salários em atraso no RS, isso não afeta apenas os servidores, isso afeta nossa economia como um todo. Lançaremos mão de outras estratégias para colocar os salários em dia e ajudar na retomada no desenvolvimento do Estado”, afirma o governador.

Famurs quer sintonia fina com o Legislativo

Na próxima quarta-feira, dia 25, o presidente da Famurs, prefeito Dudu Freire, vai receber na sede da entidade os deputados estaduais. Ontem, o superintendente administrativo e financeiro da Famurs, Verno Muller, e o coordenador de comunicação Voltaire Santos estiveram na Assembleia entregando pessoalmente os convites aos deputados de todas as bancadas. A Famurs quer uma sintonia fina com o Legislativo, em projetos do interesse dos municípios.

Rio Grande do Sul vai lucrar com acordos

O Rio Grande do Sul poderá ser beneficiado por alguns dos acordos firmados pela comitiva brasileira na Arábia Saudita. Do grupo liderado pela ministra da Agricultura e Abastecimento, participou o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado gaúcho Alceu Moreira (MDB). Ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que “o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fecha acordos para exportação de frutas, castanhas e derivados de ovos para Arábia Saudita. Ministra Tereza Cristina reuniu-se com representante da autoridade sanitária saudita. Somados, os produtos têm um potencial de mercado superior a US$ 2 bilhões”.

