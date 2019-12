Notas Brasil Bolsonaro sanciona novas regras para título de patrono

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

O presidente Jair Bolsonaro sancionou na quarta (11) projeto de lei do senador Lasier Martins (Podemos-RS) que impede a concessão do título de patrono ou patrona de categoria profissional para cidadãos vivos ou mortos recentemente. O texto alterou a Lei 12.458/2011, que trata do tema, para vedar a outorga do título de patrono a determinadas pessoas.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário