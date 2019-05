Bolsonaro se manifesta nas redes sociais sobre atos em seu apoio

O presidente Jair Bolsonaro publicou nas suas redes sociais sobre as manifestações pró-governo deste domingo (26). No Twitter, o presidente escreveu: “O caráter pacífico dos atos de hoje traduz a esperança e a confiança do povo no compromisso que nós políticos temos com o futuro do país”

Acredito que o Brasil caminha cada vez mais para o amadurecimento de sua democracia, com representantes sensíveis aos anseios da sociedade. O caráter pacífico dos atos de hoje traduz a esperança e a confiança do povo no compromisso que nós políticos temos com o futuro do país. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 26, 2019

Bolsonaro ainda legitimou as pautas que estavam sendo tratadas nas manifestações que aconteceram em todo o país.

Há alguns dias atrás, fui claro ao dizer que quem estivesse pedindo o fechamento do Congresso ou STF hoje estaria na manifestação errada. A população mostrou isso. Sua grande maioria foi às ruas com pautas legítimas e democráticas, mas há quem ainda insista em distorcer os fatos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 26, 2019

Milhares de apoiadores foram as ruas para defender pautas como a Reforma da Previdência. O presidente compartilhou alguns registros em suas redes sociais.

Juiz de Fora, Minas Gerais. pic.twitter.com/NSPpuSVTIt — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 26, 2019

– Metrô de Copacabana, Rio de Janeiro, há pouco. pic.twitter.com/hus90Khguv — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 26, 2019

