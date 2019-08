Bolsonaro se reúne com Moro após receber projeto de abuso de autoridade  

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu, nesta segunda-feira (19), com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. O presidente, ao sair do Palácio da Alvorada, não parou para falar com a imprensa, como tem feito nas últimas semanas.

O encontro ocorreu dias após Bolsonaro receber do Congresso o projeto que irá definir em quais situações será configurado o crime de abuso de autoridade. O presidente terá 15 dias para sancionar todo o texto, vetar trechos ou vetar integralmente a proposta, até o dia 5 de setembro.

Além disso, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) deve passar por mudanças nos próximos dias. O atual presidente do órgão, Roberto Leonel, foi indicado por Sérgio Moro, e deve perder o cargo se o presidente assinar a medida provisória que põe o Coaf dentro da estrutura do Banco Central.

Deixe seu comentário: