Bolsonaro se reunirá com Michel Temer em Brasília na semana que vem, para discutir a transição

Em entrevista à imprensa nessa quarta-feira, o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), disse que o presidente eleito Jair Bolsonaro se reunirá em Brasília com o atual titular, Michel Temer, na próxima semana. A informação foi dada no Palácio do Planalto, após encontro com ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil – cargo que terá o próprio Onyx como sucessor a partir de janeiro. Na pauta, a transição de governo e temas como a reforma da Previdência.

“O presidente Bolsonaro vem na próxima semana a Brasília para visitar os poderes. Vai se encontrar também com o presidente Temer para iniciar, entre os dois presidentes, o atual e o futuro, todo esse processo [de transição] mais formalmente”, declarou o futuro ministro. Ele não detalhou o dia do encontro, mas a expectativa é que de Bolsonaro viaje a Brasília na próxima terça-feira.

Equipe de transição

De acordo com Lorenzoni, na reunião com Padilha, foi apresentada ao governo uma lista com 22 nomes de pessoas que integrarão a equipe de transição. A relação não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.

Ao todo, até 50 pessoas poderão compor o grupo. A equipe de transição funcionará no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) e terá à disposição 22 gabinetes, incluindo os de Bolsonaro e do vice-presidente eleito, ex-general Hamilton Mourão.

“Há uma primeira lista de 22 nomes que foram apresentados hoje. Eles estão mais concentrados na área econômica, por conta das informações que a equipe do Ministério de Economia, liderados pelo economista Paulo Guedes, deve receber para fazer a preparação do próximo governo”, afirmou nesta quarta-feira o futuro ministro.

“E a outra área muito sensível é a área de infraestrutura, aonde tivemos avanços e precisamos avançar mais. Então, são as duas áreas que concentram o maior número de técnicos”, acrescentou.

Os integrantes da equipe de transição terão os nomes publicados no “Diário Oficial da União”. Segundo Lorenzoni, os demais componentes do grupo serão indicados conforme Bolsonaro definir os ministros.

Lorenzoni informou, ainda, que já na próxima semana Bolsonaro dará as “primeiras sinalizações” sobre projetos, programas e áreas que terão atenção prioritária da equipe de transição.

Confirmações

Quatro ministros já foram anunciados pelo presidente eleito:

– Onyx Lorenzoni (Casa Civil);

– Paulo Guedes (Economia);

– General Augusto Heleno (Defesa);

– Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia).

Além disso, Bolsonaro se reunirá nesta semana com o juiz federal Sérgio Moro para discutir a nomeação dele como ministro da Justiça. O economista Paulo Guedes já informou que será “natural” se o atual presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, permanecer no cargo.

A equipe de Bolsonaro trabalha para definir a redução dos ministérios. Atualmente, são 29 pastas e o novo governo projeta ter em torno de 15. Para reduzir o número, já foram anunciados o Ministério da Economia, que unificará as pastas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio Exterior, e a fusão dos ministérios Agricultura e do Meio Ambiente.

Deixe seu comentário: