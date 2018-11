Bolsonaro se reuniu com o comandante da Aeronáutica em Brasília

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) se encontrou, na manhã desta quarta-feira (07), com o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Rossato, e outros oficiais. Eles tomaram café na sede da Aeronáutica, em um dos blocos da Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Acompanharam Bolsonaro no encontro o vice-presidente eleito general Hamilton Mourão, o futuro ministro general Augusto Heleno (Defesa ou GSI) e dois filhos do presidente, Flávio e Renan. Com essa reunião, Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, encerrou a rodada de conversas com os comandantes das Forças Armadas.

Em sua primeira viagem a Brasília depois de eleito, iniciada na terça-feira (06), o futuro presidente teve reuniões com os comandantes da Marinha, almirante Eduardo Bacellar Leal, e do Exército, general Eduardo Villas Bôas. Bolsonaro também almoçou na terça com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna. O presidente eleito afirmou, na oportunidade, que as visitas aos comandantes foram protocolares.

Congresso

Bolsonaro participou na terça-feira de uma sessão solene no Congresso Nacional em homenagem aos 30 anos da Constituição. Na tribuna, ele disse que a Constituição é o único “norte” da democracia. “Na topografia, existem três nortes, o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Na democracia só um norte, é o da nossa Constituição”, afirmou, durante uma breve fala no evento.

O presidente eleito se sentou na tribuna ao lado do presidente da República, Michel Temer, do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do ex-presidente José Sarney.

Também ocuparam a tribuna o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Acompanhado por uma escolta policial, o presidente eleito cumprimentou colegas e funcionários antes de se dirigir ao plenário da Câmara, onde foi realizada a sessão. No trajeto final até o plenário, Bolsonaro caminhou sobre tapete vermelho ao lado de Temer e Eunício.

Ao longo da cerimônia, Bolsonaro foi frequentemente abordado por deputados, que dirigiam cumprimentos ao presidente eleito. Primeiro a discursar, o presidente do Senado afirmou que a Constituição de 1988 marcou a transição para o período democrático mais longo da história do País. “Devemos sempre, sempre respeitá-la [a Constituição], e, principalmente, cumpri-la”, ressaltou o senador. Eunício saudou as presenças de Sarney, Temer e Bolsonaro e afirmou que o encontro dá início ao processo de transição para o próximo governo.

Em seguida, Maia disse que os brasileiros não se deixaram seduzir, durante a campanha eleitoral, por propostas de uma nova Constituição. “Não é trivial que propostas que acenaram para a substituição da Constituição em vigor tenham sido repudiadas pela opinião pública durante o último processo eleitoral”, afirmou o presidente da Câmara.

Para Maia, a defesa da Constituição não exclui o fato de que o texto precisa de reformas. “O fato de não queremos uma nova Constituição, não é o mesmo que a negar necessidade de reformas. Pelo contrário, Constituições longevas passam por processos profundos de mudança para que possam continuar dialogando com o mundo”, argumentou.

Raquel Dodge lembrou que a Constituição garante a liberdade de imprensa e de opinião, além proteger as minorias. “Nossa Constituição reconhece a pluralidade étnica, linguística, diferença de opinião, a equidade no tratamento e o respeito às minorias, garante liberdade de imprensa para que a informação e a transparência saneiem o conluio e revelem os males contra indivíduos de bem comum”, afirmou.

