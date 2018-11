Bolsonaro se reuniu com o comandante da Marinha pela segunda vez desde que foi eleito

Até o momento, o presidente eleito já anunciou três militares como futuros ministros no seu governo: além de Fernando Azevedo e Silva, também indicou o general Augusto Heleno para o Gabinete de Segurança Institucional e o astronauta e tenente-coronel da reserva Marcos Pontes para a pasta de Ciência e Tecnologia.

Pastor

O presidente eleito Jair Bolsonaro passou o feriado de Proclamação da República, na quinta-feira, em casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde recebeu a visita do pastor Silas Malafaia. “Viemos só bater papo mesmo, falar sobre essas nomeações que ele está fazendo, o que está acontecendo no Brasil. Vamos ver na prática, mas acho que está acertando”, disse Malafaia ao sair da casa do militar.

De acordo com seus assessores, Bolsonaro aproveitou o dia para descansar. Mais cedo, um visitante, de origem árabe, mas cuja identidade não foi informada, esteve na residência. Ele chegou por volta das 14h e saiu cerca de duas horas depois. A visita não estava prevista na agenda. Nenhum dos filhos do presidente eleito esteve na residência do pai durante o feriado, e os assessores mais próximos aproveitaram para tirar folga.