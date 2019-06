Bolsonaro sugere sua reeleição durante discurso: “Lá na frente, todos votarão em mim, tenho certeza”

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu nesta quinta-feira (20) que pode tentar a reeleição em 2022. Pela manhã, ao discursar em uma praça em Eldorado, cidade do interior de São Paulo onde passou parte da infância, disse que “lá na frente, todos votarão” nele. Mais tarde, na Marcha para Jesus, afirmou que, se o povo quiser, “estamos aí para continuar por mais quatro anos”.

As declarações são opostas à postura que Bolsonaro teve durante a campanha eleitoral, quando chegou a dizer que iria sugerir o fim do segundo mandato no Executivo em uma proposta de reforma política.

Na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro visitou Eldorado pela primeira vez desde que foi eleito. O compromisso, fora da agenda oficial da Presidência, envolveu um encontro com sua mãe, Olinda, familiares e amigos de infância. Ele parou em uma praça e falou por menos de dois minutos.

“Muito obrigado a quem votou e quem não votou em mim”, disse o presidente, antes de ser interrompido pelos aplausos do público e continuar: “Lá na frente, todos votarão, tenho certeza”.

Mais tarde, na Marcha para Jesus, o presidente foi questionado se estava considerando se candidatar à reeleição: “Se tiver uma boa reforma política eu posso até, nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Agora, se não tiver uma boa reforma política e se o povo quiser, estamos aí para continuar por mais quatro anos”.

A proposta foi bem recebida pelo apóstolo Cesar Augusto, presidente da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Após fazer uma oração para Bolsonaro, ele disse que quer vê-lo nos próximos oito anos.

Em outubro do ano passado, Bolsonaro propôs uma reforma política que acabasse com a reeleição e diminuísse o número de parlamentares: “O que eu pretendo fazer é uma excelente reforma política para acabar com o instituto da reeleição, que no caso começa comigo se eu for eleito, e diminuir um pouco, 15% ou 20%, a quantidade de parlamentares”.

Não é a primeira vez que Bolsonaro admite a possibilidade de concorrer a um segundo mandato. Em uma entrevista em abril deste ano, o presidente afirmou que a sua proposta de reforma política poderia envolver apenas a redução do tamanho da Câmara e Senado. “A pressão está muito grande para que, se eu estiver bem, que me candidate à reeleição”, disse o presidente.

Apesar disso, ele declarou que não pensa no assunto: “Se eu pensasse em reeleição faria uma reforma da Previdência light, ou não faria. Mas [a sua eventual candidatura] poderia não sobreviver em 2022”.

Depois da visita a Eldorado, Bolsonaro seguiu para o município vizinho de Miracatu, onde almoçou com lideranças locais, sobrevoou uma reserva de grafite e falou sobre o interesse internacional na exploração do grafeno.

