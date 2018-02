Jair Bolsonaro (PSL) lidera a corrida presidencial em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, segundo pesquisa inédita do Instituto Paraná. O deputado de extrema direita bate até mesmo o governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), e o ex-presidente Lula (PT). Com Lula como candidato petista, o cenário é o seguinte: Jair Bolsonaro 22,3%, Geraldo Alckmin 20,1% e Lula 19,7%.

Deixe seu comentário: